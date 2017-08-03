USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

США испытали баллистическую ракету Minuteman III

03.08.2017 01:57
В США подчеркнули, что это плановый запуск, для проверки обороноспособности страны, а не ответ на действия Северной Кореи
США испытали баллистическую ракету Minuteman III
Скриншот

ВВС США провели плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боеголовки. Об этом сообщают ABC News.

Запуск прошел с авиабазы в Калифорнии.

В ВВС страны подчеркнули, что это был не ответ на действия Северной Корее, а испытания, которые показали, что США готовы противостоять атакам на Соединенные Штаты и союзников. 

 

В последний раз ВВС США запустили ракету Minuteman III 3 мая этого года с той же авиабазы. Она пролетела почти 6400 км и упала в Тихом океане недалеко от Маршалловых островов. 

До этого было еще два запуска - в феврале и апреле этого года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 