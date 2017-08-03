США испытали баллистическую ракету Minuteman III
03.08.2017 01:57
В США подчеркнули, что это плановый запуск, для проверки обороноспособности страны, а не ответ на действия Северной Кореи
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ВВС США провели плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боеголовки. Об этом сообщают ABC News.
Запуск прошел с авиабазы в Калифорнии.
В ВВС страны подчеркнули, что это был не ответ на действия Северной Корее, а испытания, которые показали, что США готовы противостоять атакам на Соединенные Штаты и союзников.
В последний раз ВВС США запустили ракету Minuteman III 3 мая этого года с той же авиабазы. Она пролетела почти 6400 км и упала в Тихом океане недалеко от Маршалловых островов.
До этого было еще два запуска - в феврале и апреле этого года.
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