США испытали баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США провели плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боеголовки. Об этом сообщают ABC News.



Запуск прошел с авиабазы в Калифорнии.



В ВВС страны подчеркнули, что это был не ответ на действия Северной Корее, а испытания, которые показали, что США готовы противостоять атакам на Соединенные Штаты и союзников.

В последний раз ВВС США запустили ракету Minuteman III 3 мая этого года с той же авиабазы. Она пролетела почти 6400 км и упала в Тихом океане недалеко от Маршалловых островов.

До этого было еще два запуска - в феврале и апреле этого года.

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