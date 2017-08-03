США выделяют $250 млн на борьбу с влиянием РФ

В утвержденном законе о новых санкциях предусматривается создание фонда по противодействию российскому влиянию

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых санкций предусматривает создание "Фонда противодействия российскому влиянию". Об этом сообщает посольство Украины в США.



Для фонда в 2018-2019 финансовых годах выделят из бюджета $250 млн.



Также на реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается $30 млн.

2 августа президент Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР.



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