США выделяют $250 млн на борьбу с влиянием РФ
03.08.2017 05:50
В утвержденном законе о новых санкциях предусматривается создание фонда по противодействию российскому влиянию
Фото: EPA
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о введении новых санкций предусматривает создание "Фонда противодействия российскому влиянию". Об этом сообщает посольство Украины в США.
Для фонда в 2018-2019 финансовых годах выделят из бюджета $250 млн.
Также на реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается $30 млн.
2 августа президент Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР.
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