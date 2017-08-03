Юнкер: ЕС защитит свои интересы, если им навредят санкции США

Брюссель угрожает Соединенным Штатам контрмерами, если санкции США будут мешать европейским компаниям, связанным нефтегазовыми проектами с Россией

Вашингтон принял во внимание обеспокоенность Брюсселя по новому пакету санкций США против РФ, однако руководство ЕС готово немедленно ударить контрсанкциями, если ужесточение антироссийских мер навредит экономическим интересам Евросоюза. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет агентство Reuters.

Юнкер сказал, что ЕС применит контрмеры в том случае, если действия Вашингтона будут мешать европейским компаниям, связанным нефтегазовыми проектами с Россией.

"Мы готовы: мы должны защищать наши экономические интересы перед США, и мы это сделаем", - заявил он.

Неохотно одобренные Трампом санкции возмутили чиновников ЕС: они считают, что меры США за оккупацию Крыма и поддержку террористов в Донбассе нарушают трансатлантическое единство.

Юнкер также подчеркнул, что "очень важно" координировать работу с Вашингтоном, чтобы убедиться, что санкции против РФ за участие в войне против Украины эффективны.

Читайте также: Медведев о новых санкциях США: России объявлена торговая война

26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США поддержала введение новых финансовых санкций против РФ, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса. 28 июля законопроект почти единогласно поддержали в Сенате США.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят. Министр экономики ФРГ Бригитта Зиприс заявила, что санкции могут навредить еврокомпаниям по строительству, эксплуатации и обслуживанию газопровода из РФ.

Вчера, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.