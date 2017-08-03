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Трамп: В ухудшении отношений США с Россией виноват Конгресс

03.08.2017 16:53
Президент США заявил, что отношения с РФ "на очень низком уровне и очень опасны", а "поблагодарить" за это можно Конгресс
Трамп: В ухудшении отношений США с Россией виноват Конгресс
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что за ухудшение отношений между США и Россией "можно поблагодарить" Конгресс. Об этом он написал в своем Twitter.

"Наши отношения с Россией находятся на очень низком уровне и очень опасны. Вы можете поблагодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам HCare (healthcare - система здравоохранения - ред.)!", - написал он.

2 августа Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР. Но позже в одном из двух опубликованных сообщений он заявил, что считает этот закон ошибочным и антиконституционным. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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