Трамп: В ухудшении отношений США с Россией виноват Конгресс

Президент США заявил, что отношения с РФ "на очень низком уровне и очень опасны", а "поблагодарить" за это можно Конгресс

Американский президент Дональд Трамп заявил, что за ухудшение отношений между США и Россией "можно поблагодарить" Конгресс. Об этом он написал в своем Twitter.

"Наши отношения с Россией находятся на очень низком уровне и очень опасны. Вы можете поблагодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам HCare (healthcare - система здравоохранения - ред.)!", - написал он.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 серпня 2017 р.

2 августа Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР. Но позже в одном из двух опубликованных сообщений он заявил, что считает этот закон ошибочным и антиконституционным.

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