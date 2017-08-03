Трамп: В ухудшении отношений США с Россией виноват Конгресс
Американский президент Дональд Трамп заявил, что за ухудшение отношений между США и Россией "можно поблагодарить" Конгресс. Об этом он написал в своем Twitter.
"Наши отношения с Россией находятся на очень низком уровне и очень опасны. Вы можете поблагодарить Конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам HCare (healthcare - система здравоохранения - ред.)!", - написал он.
Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 серпня 2017 р.
2 августа Трамп подписал закон об ужесточении санкций против РФ, Ирана и КНДР. Но позже в одном из двух опубликованных сообщений он заявил, что считает этот закон ошибочным и антиконституционным.
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