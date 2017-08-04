Связь команды Трампа с РФ: Спецпрокурор созвал жюри по делу

(Обновлено) Специальный прокурор США по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер созвал большое жюри присяжных для расследования встречи команды Дональда Трампа с российским адвокатом Наталией Весельницкой. Об этом сообщили газета Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Мюллер сформировал коллегию присяжных, которым предстоит дать оценку собранной информации. Предполагается, что коллегия начала работу несколько недель назад. Один из источников сообщил, что Мюллер хочет узнать, предлагал кто-то в ходе этой встречи опубликовать материалы, компрометирующие соперницу Трампа по выборам Хиллари Клинтон.

Reuters пишет, что Мюллер возглавляет расследование, в котором также рассматривается потенциальный сговор кампании Трампа с Россией, однако другой источник уточнил, что сам президент США не находится под следствием.

"Это серьезное развитие в расследовании Мюллера", - сказал Пол Каллан, бывший прокурор.



По данным Wall Street Journal, расследование вышло на более интенсивный уровень и приняло "серьезный и затяжной характер".

Читайте также: Расследование связи Трампа и России: Мюллер расширил свою команду

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.