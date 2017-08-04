Сенат перед каникулами лишил Трампа права назначать чиновников
Сенат США лишил американского президента Дональда Трампа возможности назначать новых чиновников в период, пока законодатели находятся на августовских каникулах. Об этом сообщает агентство Голос Америки.
Была применена процедурная уловка, суть которой заключается в том, что во время каникул сенаторов будут проводиться краткие формальные заседания - якобы Сенат продолжает свою работу.
Политики пошли на такой шаг после недавней критики Трампа в адрес генерального прокурора Джеффа Сешнса. Президент заявил, что никогда бы не назначил генпрокурором Сешнса, если бы знал, что тот откажется от курирования расследования возможного вмешательства России в президентские выборы. В Вашингтоне пошли слухи, что во время каникул Сената Трамп может отправить его в отставку и заменить кем-то другим.
По словам республиканца Линдси Грэм в NBC News, если Трамп уволит Сешнса, "начнется сущий ад". Помощники генпрокурора США ответили Белому дому, что Сешнс не собирается в отставку.
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