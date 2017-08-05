В странах Европы объявлен красный уровень опасности из-за жары

В Италии, Швейцарии, Венгрии, Польше, Румынии, Боснии, Хорватии и Сербии температура воздуха достигла или превысила 40°C

Страны южной и центральной Европы объявили предупреждение для своих граждан об опасности для здоровья из-за аномальной жары, вызванной антициклоном Люцифер. Об этом сообщает The Guardian.

Красный уровень опасности объявлен в Италии, Швейцарии, Венгрии, Польше, Румынии, Боснии, Хорватии и Сербии. Аномальная жара ожидается также в Испании и Франции.

Температура воздуха в ряде европейских стран достигла или превысила 40°C.

Также сообщается, что по меньшей мере два человека умерли от жары - в Польше и Румынии. Многие граждане других стран доставлены в больницы с солнечным ударом и другими недугами, связанными с сильной жарой.

В Италии власти заявили, что уровень госпитализации на 15% выше нормы и обратились к гражданам и туристам не отправляться в путешествия и поездки без крайней необходимости.

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