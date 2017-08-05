Скандал из-за заражения яиц в ЕС: власти Бельгии знали о проблеме

Бельгийские чиновники знали о заражении яиц фипронилом, тем не менее яйца оказались на прилавках магазинов Бельгии, Нидерландов и Германии

В бельгийском Федеральном агентстве по продовольственной безопасности еще в начале июня знали о возможном заражении куриных яиц фипронилом - ядовитым химическим средством для борьбы с насекомыми. Об этом в субботу, 5 августа, сообщила представитель ведомства Катрин Страгир, сообщает DW.

После выявления проблемы агентство передало сведения в прокуратуру и решило не обнародовать данные о подозрительных яйцах. "С того момента действовала тайна следствия", - пояснила Страгир.

По сведениям Еврокомиссии, лишь несколько недель спустя - 20 июля бельгийские власти сообщили о первых случаях выявления фипронила. 22 июля вещество было обнаружено в Нидерландах, в куриных яйцах семи различных производителей.

2 августа немецкий торговый концерн Rewe сообщил об изъятии из своих магазинов всех куриных яиц из Нидерландов. А 4 августа продуктовый дискаунтер Aldi изъял из продажи в немецкой торговой сети все яйца из-за обнаружения следов фипронила в куриных яйцах с нидерландских ферм.

По данным властей в Берлине, не менее трех миллионов содержащих следы фипронила яиц из Нидерландов были поставлены в ФРГ и большей частью уже попали на прилавки магазинов. По оценке министра сельского хозяйства страны Кристиана Шмидта, яйца были в продаже на территории 12 из 16 федеральных земель, большая часть из них очутилась на прилавках двух граничащих с Нидерландами земель - Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии.

Фипронил к средству для борьбы с насекомыми подмешала фирма из бельгийского города Вельде, а затем поставила эту смесь на птицефермы в Бельгии и Нидерландах, а также нескольким хозяйствам в Германии.

По данным Федерального института по оценке рисков (BfR), фипронил применяется, в том числе, для уничтожения блох, вшей, клещей и тараканов. Употребление в пищу загрязненных фипронилом куриных яиц не представляет собой "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей, сообщило министерство сельского хозяйства ФРГ.

В январе в Украину пытались ввезти 19 тонн зараженных фруктов киви из Греции.

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