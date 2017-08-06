Власти Венесуэлы подавили попытку восстания военных против Мадуро

Правительство Венесуэлы назвало попытку восстания "террористическим актом". Ее успешно подавили, а людей, поддержавших восстание, разогнали газом

В Венесуэле подавили восстание военных против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Попытка восстания была на военной базе около города Валенсия в 170 км от столицы. Ранее власти страны заявили, что это был "террористический акт". Якобы была попытка захватить склад с оружием



Также власти уточнили, что при подавлении "теракта" арестовали семерых человек.



По словам очевидцев, ночью они слышали стрельбу в районе военной базы. Также в Валенсии в поддержку восстания на улицы вышли сотни людей, но их разогнали слезоточивым газом



Сегодня появилось видео, на котором мужчины в военной форме заявили о начале восстания в штате. При этом мужчина, который представился как бывший офицер Хуан Кагварипано, отметил, что речь идет не о перевороте, а о восстановлении конституционного порядка.

5 августа в столице Венесуэлы Каракасе военные заблокировали здание Генеральной прокуратуры.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею, которая будет вносить изменения в действующую Конституцию, принятую в 1999 году во время президентства Уго Чавеса. По утверждению президента Николаса Мадуро, эти изменения помогут достичь взаимопонимания между разными группами общества и восстановить мир в стране. Ассамблея приступила к работе 4 августа

Оппозиция считает выборы в ассамблею нарушением основ демократии. В стране продолжаются протесты.

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