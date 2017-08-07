Компания Трампа выселила Секретную службу США из офиса в трейлер

Федеральное агентство, которое защищает президентов США, арендовало офисные помещения в небоскребе Trump Tower на Манхэттене с 2015 года

Секретная служба США переехала из башни Trump Tower в Нью-Йорке в уличный трейлер из-за спора с Trump Organization по поводу аренды помещения. Об этом сообщает BBC.

Федеральное агентство, которое защищает президентов США, арендовало офисные помещения в небоскребе Trump Tower на Манхэттене с 2015 года, но в Trump Organization заявили, что агентство должно искать другое место.



По словам пресс-секретаря Trump Organization Аманды Миллер, после долгих размышлений было принято совместное решение о том, что Секретной службе будет более выгодно арендовать другое помещение. Пресс-секретарь Секретной службы Кэтрин Милхоан сообщила, что поиск подходящего места для размещения продолжается.



Аналитики по безопасности говорят, что переезд Секретной службы в трейлер может затруднить передачу радиосигналов между агентами и семьей президента внутри здания. Хоть президент США Дональд Трамп не посещал небоскреб с момента его инаугурации, но его сыновья часто работают там.



Trump Organization - основная компания Дональда Трампа, известного американского застройщика и 45-ого Президента США. Трамп являлся генеральным директором компании до 2017 года. Компания контролирует такие сферы бизнеса Трампа, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. (исключая казино). Трамп также был председателем совета директоров Trump Entertainment Resorts до тех пор, пока он и его дочь Иванка не отказались от должности 14 февраля 2009 года из-за огромных долгов компании и регистрации банкротства. Его старшие дети - Дональд-младший, Иванка и Эрик - исполнительные вице-президенты в компании. Главный офис Trump Organization находится в Trump Tower на Манхэттене в Нью-Йорке.



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