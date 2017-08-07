США в течение трех недель ответят России на высылку дипломатов

Вашингтон, однако, все еще не решил, каким образом отреагировать на выдворение из РФ сотен сотрудников американской дипломатической миссии

До начала осени официальный Вашингтон даст адекватный ответ на решение Москвы о высылке из Российской Федерации части дипломатического персонала США. Об этом американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил на полях форума АСЕАН в Маниле после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет Associated Press.

"Он (глава Госдепа, - ред.) сказал, что поговорил с российским министром иностранных дел насчет крайнего срока ответа США", - говорится в сообщении.

Как передает АР со слов Тиллерсона, Белый дом пока не определился с характером ответных мер.

Также госсекретарь отметил, что задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" о решении Кремля "отомстить" Вашингтону высылкой дипломатов за новый пакет санкций Конгресса США против России.

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28 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.

30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.

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