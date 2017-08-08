Мощное землетрясение в Китае: около 100 погибших, тысячи раненых

Также есть информация о разрушенных домах и масштабной эвакуации жителей

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. По предварительной информации, погибли около 100 человек. Об этом сообщает AFP.

Также есть информация о разрушенных домах и масштабной эвакуации жителей.

Согласно сообщению правительства КНР, на которое ссылается агентство, до 100 человек погибли, тысячи получили ранения.

Сегодня, 8 августа, в районе турецкого Бодрума произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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