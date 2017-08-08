Мощное землетрясение в Китае: около 100 погибших, тысячи раненых
08.08.2017 20:15
Также есть информация о разрушенных домах и масштабной эвакуации жителей
Фото: ЕРА
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. По предварительной информации, погибли около 100 человек. Об этом сообщает AFP.
Также есть информация о разрушенных домах и масштабной эвакуации жителей.
Согласно сообщению правительства КНР, на которое ссылается агентство, до 100 человек погибли, тысячи получили ранения.
Сегодня, 8 августа, в районе турецкого Бодрума произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:14
-
18:36
-
17:48
-
16:20
-
17:19
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров