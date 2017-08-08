USD:  25.64  25.91   EUR:  30.09  30.62  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Мощное землетрясение в Китае: около 100 погибших, тысячи раненых

08.08.2017 20:15
Также есть информация о разрушенных домах и масштабной эвакуации жителей
Мощное землетрясение в Китае: около 100 погибших, тысячи раненых
Фото: ЕРА

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. По предварительной информации, погибли около 100 человек. Об этом сообщает AFP.

Также есть информация о разрушенных домах и масштабной эвакуации жителей.

Согласно сообщению правительства КНР, на которое ссылается агентство, до 100 человек погибли, тысячи получили ранения.

Сегодня, 8 августа, в районе турецкого Бодрума произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 