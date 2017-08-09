КНДР рассматривает план удара по американскому острову Гуам

В Северной Корее заявили, что рассматривают возможность нанести удар ракетами средней дальности по американским военным объектам

Северная Корея заявила, что "тщательно изучает" планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на американском острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает Reuters.



Удар может быть нанесен ракетами средней дальности Hwasong-12.

Заявление Северной Кореи появилось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США.



Накануне появилось сообщение, что КНДР разработала миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно размещать на ракетах. Военная разведка США подтвердила, что у Пхеньяна может быть 60 ядерных боеголовок.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.