КНДР рассматривает план удара по американскому острову Гуам
Северная Корея заявила, что "тщательно изучает" планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на американском острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает Reuters.
Удар может быть нанесен ракетами средней дальности Hwasong-12.
Заявление Северной Кореи появилось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США.
Накануне появилось сообщение, что КНДР разработала миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно размещать на ракетах. Военная разведка США подтвердила, что у Пхеньяна может быть 60 ядерных боеголовок.
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