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КНДР рассматривает план удара по американскому острову Гуам

09.08.2017 02:33
В Северной Корее заявили, что рассматривают возможность нанести удар ракетами средней дальности по американским военным объектам
КНДР рассматривает план удара по американскому острову Гуам
Фото: missilethreat.csis.org

Северная Корея заявила, что "тщательно изучает" планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на американском острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает Reuters.

Удар может быть нанесен ракетами средней дальности Hwasong-12.

Заявление Северной Кореи появилось через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США.

Накануне появилось сообщение, что КНДР разработала миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно размещать на ракетах. Военная разведка США подтвердила, что у Пхеньяна может быть 60 ядерных боеголовок. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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