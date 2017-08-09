ФБР провело обыск в доме Манафорта - СМИ

Обыск в доме экс-главы предвыборной кампании Трампа проводился для изъятия документов и других материалов

Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме экс-главы кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

Информация стала известна только сейчас, однако сам обыск был проведен 26 июля, после того, как Манафорт добровольно встретился с членами комитета Сената по разведке.

ФБР получило ордер на обыск, который был проведен без предупреждения, для изъятия документов и других материалов.

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