Угрозы Гуаму: Трамп посоветовал КНДР "очень, очень нервничать"

Президент США заявил, что Пхеньяну следует очень нервничать, если он что-либо сделает США, в частности - американской базе на острове Гуам

Северная Корея должна "очень, очень нервничать", если что-либо сделает Соединенным Штатам. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает BBC.

Он также сказал, что Пхеньян ждут проблемы, с которыми "мало какие государства сталкивались", если он не возьмет себя в руки.

Заявления Трампа стало ответом на озвученные в КНДР ранее угрозы в адрес военной базы США на острове Гуам.

Ранее сегодня на остров вернулись два американских бомбардировщика Boeing B-1В, ранее выполнявшие демонстрационный полет над Корейским полуостровом.



Власти острова, в свою очередь, заявили, что угрозы со стороны тоталитарного режима КНДР не пугают их - военные готовы отразить любое нападение.



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