Угрозы Гуаму: Трамп посоветовал КНДР "очень, очень нервничать"
Северная Корея должна "очень, очень нервничать", если что-либо сделает Соединенным Штатам. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает BBC.
Он также сказал, что Пхеньян ждут проблемы, с которыми "мало какие государства сталкивались", если он не возьмет себя в руки.
Заявления Трампа стало ответом на озвученные в КНДР ранее угрозы в адрес военной базы США на острове Гуам.
Ранее сегодня на остров вернулись два американских бомбардировщика Boeing B-1В, ранее выполнявшие демонстрационный полет над Корейским полуостровом.
Власти острова, в свою очередь, заявили, что угрозы со стороны тоталитарного режима КНДР не пугают их - военные готовы отразить любое нападение.
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