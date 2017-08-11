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Трамп поблагодарил Путина за сокращение американских дипломатов

11.08.2017 01:32
Трамп сказал, что США пытаются сокращать зарплаты, а Россия помогла избавиться от многих сотрудников
Трамп поблагодарил Путина за сокращение американских дипломатов
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за сокращение количества американских дипломатов в России. Об этом сообщает Reuters.

"Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наши заработные платы и, насколько я могу судить, я очень благодарен, что он избавился от многих людей. У них нет причин возвращаться", - сказал Трамп. 

28 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.

30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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