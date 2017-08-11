Мэттис: У Пентагона есть вариант военного решения ситуации с КНДР

США по-прежнему предпочитают использовать, насколько это возможно, дипломатию в решении угроз от КНДР, подчеркнул глава оборонного ведомства страны

У стратегов в Пентагоне есть план военного решения проблемы с ядерно-ракетной милитаризацией Северной Кореи, однако ведомство "не открывает огонь", пока что оставляя простор для действий дипломатам США и союзников. Об этом со ссылкой на заявление американского министра обороны Джеймса Мэттиса пишет газета The Washington Times.

"Есть ли у меня военные опции? Само собой, они есть. Это входит в мои обязанности - иметь такие варианты", - сказал он, еще раз напомнив в конце беседы с журналистами в Сиэттле, что силовые варианты в наличии.

По словам руководителя оборонной структуры США, Вашингтон "тесно работает" с союзниками, чтобы попытки образумить северокорейский режим "не были односторонними".

Отвечая на вопрос представителей СМИ, все ли готово у американских военных, если Пхеньян все же ударит по территории США или устроит еще какую-то провокацию за "красной линией", Мэттис ответил коротко: "Мы готовы".

"Мы хотим использовать дипломатию. Такой была наша позиция ранее, такой она остается и сейчас, и мы надеемся, что так оно и будет впредь", - сказал глава Пентагона, отметив, однако, что открытая война между странами "приведет к концу режима и уничтожению его людей".

Мэттис назвал последние резкие заявления президента США в адрес КНДР "дипломатическими попытками" разрешить ситуацию.

Читайте также: Мэттис предостерег КНДР от шагов, ведущих "к концу режима"

29 июля 2017 года Северная Корея заявила, что успешно запустила еще одну межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США". Китай призвал КНДР не провоцировать мир новыми тестами, в ФРГ попросили Вашингтон воздержаться от начала ядерной войны. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.

8 августа Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Спустя несколько часов Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме.

Смотрите также: На встречных курсах: карикатура о перепалках Ына и Трампа

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.