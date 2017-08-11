Столкновение поездов в Египте: украинцев среди пострадавших нет

По последним данным, в результате железнодорожной катастрофы в египетской Александрии погибли 36 человек, 123 - получили ранения

По предварительной информации, украинцев среди погибших или пострадавших в результате столкновения поездов в Египте нет. Об этом Радио Свобода сообщил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших или погибших в результате столкновения поездов нет", - сказал Кирилич.

По последним данным, число погибших в результате железнодорожной катастрофы в египетской Александрии достигло 36 человек, 123 человека получили ранения.

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