Столкновение поездов в Египте: украинцев среди пострадавших нет
11.08.2017 20:53
По последним данным, в результате железнодорожной катастрофы в египетской Александрии погибли 36 человек, 123 - получили ранения
Фото: alarabiya.net
По предварительной информации, украинцев среди погибших или пострадавших в результате столкновения поездов в Египте нет. Об этом Радио Свобода сообщил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших или погибших в результате столкновения поездов нет", - сказал Кирилич.
По последним данным, число погибших в результате железнодорожной катастрофы в египетской Александрии достигло 36 человек, 123 человека получили ранения.
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