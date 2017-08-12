Трамп не исключил применение военной силы против режима Мадуро

Президент США сказал, что по Венесуэле есть много вариантов, "в том числе военный, если будет необходимо"

США могут применить военную силу в конфликте в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Трамп сказал, что в случае с Венесуэлой есть много возможностей, включая военную. Что он имеет в виду, Трамп не уточнил. В Белом доме также не прокомментировали слова президента.

"Люди страдают и они умирают. У нас много вариантов по Венесуэле, в том числе военный, если будет необходимо", - сказал Трамп.

В ООН сообщают, что власти Венесуэлы широко применяют силу для подавления акций протеста. Демонстрантов задерживают и пытают. Представители сил безопасности врываются в дома и совершают другие нарушения прав человека.

6 августа в Венесуэле подавили восстание военных против президента Николаса Мадуро.

Читайте также: Дойдет ли в Венесуэле до гражданской войны?



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.