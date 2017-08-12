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Трамп не исключил применение военной силы против режима Мадуро

12.08.2017 06:23
Президент США сказал, что по Венесуэле есть много вариантов, "в том числе военный, если будет необходимо"
Трамп не исключил применение военной силы против режима Мадуро
Дональд Трамп (фото - EPA)

США могут применить военную силу в конфликте в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Трамп сказал, что в случае с Венесуэлой есть много возможностей, включая военную. Что он имеет в виду, Трамп не уточнил. В Белом доме также не прокомментировали слова президента. 

"Люди страдают и они умирают. У нас много вариантов по Венесуэле, в том числе военный, если будет необходимо", - сказал Трамп.

В ООН сообщают, что власти Венесуэлы широко применяют силу для подавления акций протеста. Демонстрантов задерживают и пытают. Представители сил безопасности врываются в дома и совершают другие нарушения прав человека.

6 августа в Венесуэле подавили восстание военных против президента Николаса Мадуро.

Читайте также: Дойдет ли в Венесуэле до гражданской войны?

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ЛIГАБiзнесIнформ
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