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КНДР: 3,5 млн добровольцев попросились в армию для войны с США

12.08.2017 19:35
Официальная газета Северной Кореи утверждает, что 3,5 млн добровольцев попросились в армию, чтобы воевать с США
КНДР: 3,5 млн добровольцев попросились в армию для войны с США
Фото: ЕРА
Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun сообщила, что свыше 3,5 млн рабочих, членов правящей партии и бывших солдат выразили желание вступить в ряды армии или вернуться в нее, чтобы противостоять санкциям ООН и вести боевые действия против США. Об этом сообщает CNBC.

Ранее такие массовые потоки желающих вступить в ряды армии уже случались в истории КНДР -  1 августа 2015 года, после того как мина взорвалась в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, в армию попросились 1 млн добровольцев. 

Также сообщается, что в среду в Пхеньяне был проведен массовый митинг с выражением преданности диктатору Ким Чен Ыну

Армия КНДР - одна из крупнейших в мире по количеству военнослужащих - около миллиона человек, и уступает по этому показателю лишь Китаю, Индии и США. 

В Белом доме утром 12 августа снова заявили, что Северная Корея "должна прекратить свое провокационное и эскалационное поведение".

Япония развернула свою систему противоракетной обороны Patriot. 

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