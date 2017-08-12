КНДР: 3,5 млн добровольцев попросились в армию для войны с США

Официальная газета Северной Кореи утверждает, что 3,5 млн добровольцев попросились в армию, чтобы воевать с США





Ранее такие массовые потоки желающих вступить в ряды армии уже случались в истории КНДР - 1 августа 2015 года, после того как мина взорвалась в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, в армию попросились 1 млн добровольцев.





Также сообщается, что в среду в Пхеньяне был проведен массовый митинг с выражением преданности диктатору Ким Чен Ыну





Армия КНДР - одна из крупнейших в мире по количеству военнослужащих - около миллиона человек, и уступает по этому показателю лишь Китаю, Индии и США.





В Белом доме утром 12 августа снова заявили , что Северная Корея "должна прекратить свое провокационное и эскалационное поведение".

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