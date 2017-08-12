КНДР: 3,5 млн добровольцев попросились в армию для войны с США
12.08.2017 19:35
Официальная газета Северной Кореи утверждает, что 3,5 млн добровольцев попросились в армию, чтобы воевать с США
Фото: ЕРА
Официальная газета Северной Кореи Rodong Sinmun сообщила, что свыше 3,5 млн рабочих, членов правящей партии и бывших солдат выразили желание вступить в ряды армии или вернуться в нее, чтобы противостоять санкциям ООН и вести боевые действия против США. Об этом сообщает CNBC.
Ранее такие массовые потоки желающих вступить в ряды армии уже случались в истории КНДР - 1 августа 2015 года, после того как мина взорвалась в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, в армию попросились 1 млн добровольцев.
Также сообщается, что в среду в Пхеньяне был проведен массовый митинг с выражением преданности диктатору Ким Чен Ыну.
Армия КНДР - одна из крупнейших в мире по количеству военнослужащих - около миллиона человек, и уступает по этому показателю лишь Китаю, Индии и США.
В Белом доме утром 12 августа снова заявили, что Северная Корея "должна прекратить свое провокационное и эскалационное поведение".
Япония развернула свою систему противоракетной обороны Patriot.
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