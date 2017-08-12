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Столкновения в американском Шарлотсвилле: есть жертвы

12.08.2017 23:59
В результате наезда автомобиля на толпу противников расистов погиб один человек и 19 ранены. В ходе столкновений в городе ранены еще 15 человек
Столкновения в американском Шарлотсвилле: есть жертвы
Автомобиль, совершивший наезд на толпу демонстрантов (фото: ЕРА)
В результате наезда автомобиля на толпу протестующих против марша расистов в американском городе Шарлотсвилл в штате Вирджиния один человек погиб и 19 ранены. Ранее в ходе столкновений расистов и их противников были ранены 15 человек, сообщают в Twitter городские власти Шарлотсвилла.

"Мое сердце обливается кровью из-за гибели одного человека. Я призываю всех людей доброй воли - расходитесь по домам", - написал в Twitter мэр Шарлотсвилла Майк Сайнер.

"Мы внимательно следим за ужасными событиями, разворачивающимися в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Мы самым решительным образом осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия со стороны многих сторон", - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, сообщает CNN.

Ранее было опубликовано видео, показывающее как серый Dodge Challenger на большой скорости пронесся в сторону протестующих против марша расистов и врезался в два автомобиля, которые на небольшой скорости проезжали через толпу демонстрантов. Затем водитель Dodge повел машину в обратном направлении, возвращаясь на улицу с высокой скоростью, таща передний бампер. Несколько человек преследовали машину. Когда автомобиль отъехал, было видно как красный кроссовок падает с бампера.




Ранее сообщалось о введении в Шарлотсвилле чрезвычайного положения после продолжающихся с вечера пятницы столкновений белых националистов, выступающих против сноса памятника генералу армии конфедератов Ли, и их противников. Также было опубликовано видео ночных столкновений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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