Столкновения в американском Шарлотсвилле: есть жертвы

Ранее было опубликовано видео, показывающее как серый Dodge Challenger на большой скорости пронесся в сторону протестующих против марша расистов и врезался в два автомобиля, которые на небольшой скорости проезжали через толпу демонстрантов. Затем водитель Dodge повел машину в обратном направлении, возвращаясь на улицу с высокой скоростью, таща передний бампер. Несколько человек преследовали машину. Когда автомобиль отъехал, было видно как красный кроссовок падает с бампера.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4