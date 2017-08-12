Столкновения в американском Шарлотсвилле: есть жертвы

В результате наезда автомобиля на толпу противников расистов погиб один человек и 19 ранены. В ходе столкновений в городе ранены еще 15 человек





"Мое сердце обливается кровью из-за гибели одного человека. Я призываю всех людей доброй воли - расходитесь по домам", - написал в Twitter мэр Шарлотсвилла Майк Сайнер.





"Мы внимательно следим за ужасными событиями, разворачивающимися в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Мы самым решительным образом осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия со стороны многих сторон", - заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, сообщает CNN





Ранее было опубликовано видео, показывающее как серый Dodge Challenger на большой скорости пронесся в сторону протестующих против марша расистов и врезался в два автомобиля, которые на небольшой скорости проезжали через толпу демонстрантов. Затем водитель Dodge повел машину в обратном направлении, возвращаясь на улицу с высокой скоростью, таща передний бампер. Несколько человек преследовали машину. Когда автомобиль отъехал, было видно как красный кроссовок падает с бампера.





Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 - Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 серпня 2017 р.









Ранее сообщалось о введении в Шарлотсвилле чрезвычайного положения после продолжающихся с вечера пятницы столкновений белых националистов, выступающих против сноса памятника генералу армии конфедератов Ли, и их противников. Также было опубликовано видео ночных столкновений.

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