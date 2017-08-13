Теракт в Пакистане: 15 погибших, 40 раненых

Террорист-самоубийца на мотоцикле врезался в автомобиль военного патруля возле рынка

В результате взрыва в Кветте (Пакистан, - ред.) погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает Reuters.

По предварительной информации, террорист-самоубийца на мотоцикле врезался в автомобиль военного патруля возле рынка, где находилось много людей.

"Согласно информации, которую мы получили, насчитывается около 15 погибших и ранено около 40 человек", - отметил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфраз Бугти.

По его словам, в городе введено чрезвычайное положение. Больницы работают в усиленном режиме.

В армии Пакистана заявили, что целью смертника был именно военный патруль. По их информации, среди убитых были семь мирных жителей.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

16 июля сообщалось, что Пакистан начал военную операцию против Исламского государства (ИГ) вблизи афганской границы и призвал Кабул провести аналогичную одновременно в провинции Нангархар, которая является оплотом для исламистов.

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