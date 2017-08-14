В армии США рассказали, когда будет использована сила против КНДР

Генерал армии США Джозеф Данфорд встретился с президентом и военными чиновниками Южной Кореи

Военные возможности США будут использованы только в случае провала дипломатических и экономических санкций. Об этом в офисе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, сообщает Голос Америки.

Как отмечает издание, Данфорд сделал это заявление во время 50-минутной встречи с южнокорейским президентом.

Генерал провел в Сеуле ряд встреч с южнокорейскими военными чиновниками, включая министра обороны Южной Кореи Сон Ян Му. Сообщается, что из Южной Кореи представитель военного командования США поедет в Китай, а затем в Японию.

10 августа Европейский Союз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, в том числе государственного внешнеторгового банка КНДР, а 5 августа Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи из-за развития ее ракетной программы.

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