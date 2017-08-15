План удара по Гуаму уже на столе у Ына, но он повременит - ЦТАК

США должны первыми принять верное решение и показать, что хотят деэскалации на Корейском полуострове, чтобы предотвратить войну, заявили в Пхеньяне

План военных Северной Кореи с расчетами ракетного удара в направлении американского острова Гуам уже лежит на столе у высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, однако тот решил повременить с активными действиями и понаблюдать за решениями США. Об этом со ссылкой на сообщение государственного информагентства Северной Кореи ЦТАК пишет Reuters.

Вчера, 14 августа, Ын впервые за две недели появился на публике во время посещения штаб-квартиры стратегических сил Корейской народной армии.

По словам диктатора, которого цитирует ЦТАК, Вашингтон "должен принять верное решение" и продемонстрировать, что хочет деэскалации на Корейском полуострове, чтобы предотвратить войну.

"Он сказал, что в том случае, если янки продолжат упорствовать в своих невероятно опасных и безрассудных действиях на полуострове и вблизи него, испытывая терпение КНДР, последняя примет важное решение, как и было заявлено ранее", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Лидер тоталитарного режима приказал армии быть в состоянии боеготовности, если он примет соответствующее решение об атаке на территорию США.

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