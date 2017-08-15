План удара по Гуаму уже на столе у Ына, но он повременит - ЦТАК
План военных Северной Кореи с расчетами ракетного удара в направлении американского острова Гуам уже лежит на столе у высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, однако тот решил повременить с активными действиями и понаблюдать за решениями США. Об этом со ссылкой на сообщение государственного информагентства Северной Кореи ЦТАК пишет Reuters.
Вчера, 14 августа, Ын впервые за две недели появился на публике во время посещения штаб-квартиры стратегических сил Корейской народной армии.
По словам диктатора, которого цитирует ЦТАК, Вашингтон "должен принять верное решение" и продемонстрировать, что хочет деэскалации на Корейском полуострове, чтобы предотвратить войну.
"Он сказал, что в том случае, если янки продолжат упорствовать в своих невероятно опасных и безрассудных действиях на полуострове и вблизи него, испытывая терпение КНДР, последняя примет важное решение, как и было заявлено ранее", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Лидер тоталитарного режима приказал армии быть в состоянии боеготовности, если он примет соответствующее решение об атаке на территорию США.
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29 июля 2017 года Северная Корея заявила, что успешно запустила баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США". Китай призвал КНДР не провоцировать мир новыми тестами, в ФРГ попросили Вашингтон воздержаться от начала ядерной войны. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.
8 августа Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Спустя несколько часов Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов, а Япония пообещала сбивать выпущенные по Гуаму ракеты.
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