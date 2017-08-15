США об угрозе от КНДР: Такого не было со времен Корейской войны

По словам глав Пентагона и Госдепа, их не интересует смена режима в КНДР или объединение Корей, как и размещение войск США на север от 38-й параллели

США меняют оказавшуюся провальной внешнюю политику "стратегического терпения" в отношении Северной Кореи, только усилившей угрозу, на новую политику "стратегической ответственности". Об этом речь идет в колонке авторства главы Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованной 14 августа в газете The Wall Street Journal.

Главы ведомств акцентировали внимание на том, что подобного напряжения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном не было со времен Корейской войны в середине ХХ века.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что "усилят давление на экономику Северной Кореи" и продолжат требовать от стран-членов ООН Китая и России выполнения пакета санкций по перерезанию экономических артерий в КНДР. Эти заявления прозвучали на фоне того, что в Совбезе ООН могут готовить еще один удар по экономике тоталитарного государства.

"Северная Корея теперь стоит перед выбором: избрать новый путь к миру, процветанию и международному признанию, или же продолжить идти в тупик воинственности, бедности и изоляции. США стремятся и работают по первому варианту, однако остаются начеку в отношении второго", - написали Мэттис и Тиллерсон.

"Скажем еще раз: любая атака будет отражена, и любое использование ядерного оружия получит эффективный и подавляющий ответ", - пишут они.

Цель санкционного давления, по словам глав ведомств, заключается исключительно в денуклеаризации Корейского полуострова.

"США не интересует смена режима или ускорение объединения Южной и Северной Корей. Мы не ищем повод для размещения американского гарнизона на север от демилитаризованной зоны. Мы также не испытываем желания навредить и без того давно страдающему северокорейскому народу, который стоит отличать от людей режима в Пхеньяне", - сказали в Вашингтоне.

Также чиновники затронули тему непростых отношения США и КНР. По словам глав ведомств, требования Китая о неразмещении на территории Южной Кореи американской противоракетной системы THAAD "нереалистично ввиду острых угроз на полуострове".

"Технически подкованные офицеры китайской армии понимают, что эта система не может угрожать их родине", - подчеркивается в статье.

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29 июля 2017 года Северная Корея заявила, что успешно запустила баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США". Китай призвал КНДР не провоцировать мир новыми тестами, в ФРГ попросили Вашингтон воздержаться от начала ядерной войны. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.

8 августа Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Спустя несколько часов Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов, а Япония пообещала сбивать выпущенные по Гуаму ракеты.

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