Последствия Шарлотсвилла: бизнес-совет Трампа ушел в отставку

Тем временем Трамп в своем Twitter написал, что он сам прекратил работу бизнес-совета

Бизнес-совет американского президента Дональда Трампа, куда входят лидеры крупных американских корпораций, в полном составе ушел в отставку после его заявлений о событиях в Шарлотсвилла. Об этом сообщает The Hill.

По словам одного из участников, проходивший сегодня Стратегический и политический форум Трампа прервал свою работу.

В своем заявлении руководители форума сослались на замечания Трампа о насилии на расовой почве во время расистского митинга в Шарлоттсвилле.

"Нетерпимость, расизм и насилие абсолютно не имеют места в этой стране и являются оскорблением основных американских ценностей", - говорится в заявлении участников форума.

Тем временем сам Трамп в своем Twitter написал, что он прекращает работу и форума, и бизнес-совета. "Вместо того, чтобы оказывать давление на членов бизнес-совета и форума, я прекращаю работу обоих. Спасибо всем!" - написал Трамп.

Ранее о своем уходе из бизнес-совета Трампа заявил главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании Merck & Co Inc Кеннет Фрейзер.

12 августа 2017 года в американском городке Шарлоттсвилль в штате Вирджиния прошел марш ультраправых, который вылился в массовые столкновения с их противниками. В ходе марша автомобиль врезался в группу участников протеста против его проведения. В результате наезда погибла женщина, больше 20 человек получили ранения.

Трамп заявил, что ответственность за массовые беспорядки в Шарлоттсвилле несут обе стороны конфликта - и ультраправые, и ультралевые участники столкновений.

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