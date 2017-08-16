Последствия Шарлотсвилла: бизнес-совет Трампа ушел в отставку
Бизнес-совет американского президента Дональда Трампа, куда входят лидеры крупных американских корпораций, в полном составе ушел в отставку после его заявлений о событиях в Шарлотсвилла. Об этом сообщает The Hill.
По словам одного из участников, проходивший сегодня Стратегический и политический форум Трампа прервал свою работу.
В своем заявлении руководители форума сослались на замечания Трампа о насилии на расовой почве во время расистского митинга в Шарлоттсвилле.
"Нетерпимость, расизм и насилие абсолютно не имеют места в этой стране и являются оскорблением основных американских ценностей", - говорится в заявлении участников форума.
Тем временем сам Трамп в своем Twitter написал, что он прекращает работу и форума, и бизнес-совета. "Вместо того, чтобы оказывать давление на членов бизнес-совета и форума, я прекращаю работу обоих. Спасибо всем!" - написал Трамп.
Ранее о своем уходе из бизнес-совета Трампа заявил главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании Merck & Co Inc Кеннет Фрейзер.
12 августа 2017 года в американском городке Шарлоттсвилль в штате Вирджиния прошел марш ультраправых, который вылился в массовые столкновения с их противниками. В ходе марша автомобиль врезался в группу участников протеста против его проведения. В результате наезда погибла женщина, больше 20 человек получили ранения.
Трамп заявил, что ответственность за массовые беспорядки в Шарлоттсвилле несут обе стороны конфликта - и ультраправые, и ультралевые участники столкновений.
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