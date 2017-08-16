Директором по коммуникациям Белого дома стала 28-летняя Хикс

Хоуп Хикс стала временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа назначила временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает CNN.

Чиновник сказал, что администрация "сделает объявление о постоянном директоре по коммуникациям в соответствующее время".



Должность временного директора по коммуникациям будет идти в дополнение к ее нынешней роли старшого консультанта по связям с общественностью. По информации CNN Хикс не переместится в офис, который назначен для директора по связям с общественностью, а останется в своем нынешнем офисе за пределами Овального кабинета.



Роль директора по связям была вакантной, поскольку Энтони Скарамуччи был вытеснен с должности вскоре после того, как Джон Келли занял пост главы администрации в прошлом месяце.



CNN пишет, что ее отношения с Трампом начались, когда она работала в Hiltzik Strategies, нью-йоркской фирме по связям с общественностью, основанной Мэтью Хилтзиком, давним сторонником Хиллари Клинтон. В конечном итоге она оставила фирму и стала работать в Trump Organization и в том числе над несколькими проектами, включая линию модной одежды Иванки Трамп и курорты Дональда Трампа.



Источник телерадиокомпании говорит, что из-за тесных отношений с президентом Хикс является "неприкосновенной", а другой сказал, что она была "эмоциональной поддержкой" президента.

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