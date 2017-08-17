Война в Южном Судане: число беженцев в Уганде перевалило за 1 млн
Количество беженцев из охваченного гражданскими вооруженными конфликтами Южного Судана, которые переправляются в соседнюю Уганду, перевалило за 1 млн человек. Об этом со ссылкой на данные ООН пишет агентство Reuters.
"Конфликт с Южном Судане создал наибольший миграционный кризис в Африке со дней геноцида 1994 года в Руанде. Миссии ООН получают лишь малую часть средств на еду и убежище для беженцев", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что власти Уганды и международные организации не могут обеспечить даже самым необходимым всех уже прибывших в страну беженцев, сотни других продолжают пересекать границу в поисках убежища от войны. 85% из них - женщины и дети.
Всего с 2013 по 2017 год около 2 млн людей стали вынужденными переселенцами в Южном Судане, и более 1,6 млн. - беженцами в соседних странах.
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Часть южносуданских беженцев в Уганде получают еду, прививки и даже земельные участки. Потоки мигрантов на границе не останавливают - люди могут свободно передвигаться по стране и устраиваться на работу.
По состоянию на август, на программы ООН по южносуданским беженцам в Уганде выделено лишь 21% от необходимых $674 млн.
Зона конфликта на карте региона:
В 2011 году богатый на нефтяные месторождения Южный Судан объявил о независимости от Судана на севере, однако вся последующая его история связана с непрекращающимися этническими и межрелигиозными конфликтами, а также высочайшим уровнем коррупции.
Страна, где проживает несколько этносов, фактически "унаследовала" от гражданских войн не менее семи вооруженных группировок. С Суданом продолжаются территориальные и экономические споры, причем завершение локальных конфликтов в обозримом будущем не просматривается.
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