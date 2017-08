Теракты в Испании: что известно на данный момент

Первый теракт

17 августа в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей на бульваре Рамблас. Согласно первым сообщениям полиции и СМИ, было несколько раненых, однако позже выяснилось, что в результате теракта погибли 13 человек. Количество пострадавших возросло до 100, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Один из очевидцев рассказал журналистам ВВС о том, что произошло: "Был слышен сильный шум - и все начали разбегаться. Там было много людей, целые семьи, потому что там всегда людно. Мне кажется, несколько человек попали под колеса. Это было ужасно. Паника. Ужас".

Власти Испании предупредили, что число жертв может быть не окончательным.

Фото: ЕРА

Через некоторые время полиция сообщила о двух задержанных, подозреваемых в осуществлении теракта. Позже стало известно, что один из них - Дрисс Укабир - фото которого опубликовали все мировые СМИ, пришел в полицию сам, узнав, что его подозревают в нападении. Согласно заявлению Укабира, документы у него украли. Подозреваемым же он стал именно потому, что на его паспорт был арендован фургон, въехавший в толпу людей в центре города.

Издание The Local сообщает, что третий нападавший, предположительно, был ликвидирован.

В то же время, по данным полиции, ни один из задержанных не был водителем микроавтобуса.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

Агентство AFP со ссылкой на чиновников сообщило, что в результате теракта пострадали граждане 18 стран. Как стало известно позже, среди жертв теракта граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира, сообщает Deutsche Welle.

Нападение на полицейских

Через несколько часов после теракта в центре Барселоны был совершен второй наезд - автомобиль наехал на двоих полицейских у КПП. Жизням офицеров полиции ничего не угрожает. Сообщалось, что правоохранители открыли по автомобилю стрельбу. По непроверенным данным, водитель этого автомобиля был убит.

Связано ли это происшествие с терактом на бульваре Рамблас пока не установлено.

Предотвращение второго теракта

Около часа ночи по местному времени в городе Камбрилс, расположенном на юго-западе от Барселоны, в ходе спецоперации полиция предотвратила еще один теракт. Четверо террористов были ликвидированы, пятый, как сообщила пресс-служба правоохранителей, умер позже от полученных ранений.

Фото: ЕРА

Теракт в Камбрилсе был запланирован по тому же сценарию, что и в Барселоне - автомобиль должен был въехать в толпу людей. Инцидент произошел в пешеходной зоне на набережной. В результате наезда пострадали семь человек, в числе которых офицер полиции. Некоторые из раненых - в тяжелом состоянии.

Общее число участников нападения до сих пор неизвестно.

Кроме того, на одном из нападавших был обнаружен "металлический пояс". Полиция города предупредила местных жителей и отдыхающих, что могут слышаться взрывы - будет проводиться операция по ликвидации предполагаемого взрывного устройства. Людей также попросили не выходить на улицы.

Полиция заявила, что террористы, совершившие нападение в Барселоне, Камбрилсе и причастные ко взрыву в Альканаре связаны между собой.



Осуждение действий террористов и соболезнования пострадавшим и семьях погибших выразили большинство лидеров Европы и мира, в том числе Петр Порошенко и Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты осуждают террористический акт в Барселоне, Испании, и будут делать все, что необходимо, чтобы помочь. Будьте жесткими и сильными, мы вас любим!", - написал президент США.



The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!