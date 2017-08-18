Теракт в Барселоне связан со взрывом дома ранее утром - полиция

Ранее спасатели посчитали, что взрыв в городке Альканар - следствие утечки газа, однако там могли неудачно готовить взрывчатку, предположили в полиции

Теракты в Барселоне и Камбрильсе связаны со взрывами в жилом доме, которые накануне прогремели в городе Альканар. Об этом сообщает местное издание El Pais.

Глава каталонской полиции Хосепа Луис Траперо отметил, что "все началось со взрыва в Альканаре", который прогремел утром 17 августа.

В результате погиб один человек, еще семеро получили ранения. Сначала полиция называла предварительной версией взрыва утечку газа.

Однако Траперо предположил, что в рухнувшем доме могли готовить взрывчатку для терактов.

Он уточнил, что внутри разрушенного здания было обнаружено около двадцати бутановых и пропановых газовых баллонов. Также там находились два человека, один из которых умер.

В полиции не уточнили, задержан ли второй человек, его госпитализировали.

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Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Двое подозреваемых задержаны, третий был застрелен. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.

Немного позднее в Барселоне был совершен второй наезд: авто сбило двух полицейских на КПП в центре города. Жизнь офицеров вне опасности. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.

В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны, в городке Камбрильс, еще один fавтомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных в перестрелке ранений. На телах обнаружены "пояса смертников".

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