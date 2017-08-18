Теракт в Барселоне: за рулем фургона мог быть подросток - фото

Каталонские правоохранители разыскивают 17-летнего Муссу Укабира - брата прежнего основного подозреваемого, который вчера сам пришел в полицию

Каталонская полиция считает главным исполнителем теракта в Барселоне 17-летнего Муcсу Укабира. Как пишет со ссылкой на следователей местная газета El Mundo, его документы обнаружили при досмотре протаранившего людей фургона.

Мусса стал главным подозреваемым после того, как в ночь на 18 августа его брат Дрисса Укабир (ранее главный подозреваемый) сам пришел в полицию. Дрисса рассказал правоохранителям, что его документы были украдены, и что в то время, когда в Барселоне давили колесами людей, он якобы был в городе Риполь.

Мусса сбежал с места теракта, и теперь полиция считает, что за рулем фургона был именно он. Силовики предполагают, что он мог взять документы брата для аренды двух фургонов.

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Кроме того, полиция считает, что ячейка джихадистов состояла из 12 человек, пишет другое издание El Pais. Пятерых убили правоохранители, трое задержаны, а четверо находятся в бегах.





Мусса Укабир (фото - соцсети)





Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Двое подозреваемых задержаны, третий был застрелен. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство .





Немного позднее в Барселоне был совершен второй наезд: авто сбило двух полицейских на КПП в центре города. Жизнь офицеров вне опасности. П ока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.





В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны, в городке Камбрильс, еще один автомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных в перестрелке ранений. На телах обнаружены "пояса смертников", которые, как выяснилось , были фейковыми.





Теракты связаны со взрывом дома ранее утром: в полиции считают , что там могли неудачно готовить взрывчатку.









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