Госдеп: Наша цель в Сирии - победить ИГ и не делать больше ничего

Американские планы по присутствию в Сирии не распространяются дальше желания одержать победу над джихадистами, уверяют во внешнеполитическом ведомстве

Соединенные Штаты не намерены оставаться в Сирии после победы общими усилиями над террористической сетью Исламское государство. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Миссией антитеррористической коалиции на Ближнем Востоке спикер назвала "победу над ИГ".

"В Ираке или в Сирии, но наша задача - победить Исламское государство и не делать (в регионе, - ред.) ничего больше этого. Мы хотим, чтобы в Сирии были сирийские власти, а не американские или какие-либо другие. Сирийские", - объяснила она.

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Основной целью сотрудничества с Сирийскими демократическими силами (преимущественно курды) в Госдепе назвали освобождение от джихадистов города Ракки, откуда, по словам представителя ведомства, координировались атаки на европейские города.

"Это одна из причин, почему коалиция настолько сосредоточена на освобождении Ракки. Это факт, что некоторые из терактов планировались именно там", - подчеркнула она.

Также, по данным Нойерт, ИГ с начала военной операции против экстремистов потеряла около 70% ранее подконтрольных террористической организации территорий Ирака, и половину - в Сирии.

9 июня 2017 года иракские военные при поддержке коалиции освободили город Мосул, который был под властью BU три года.

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