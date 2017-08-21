Что Трамп объявит по Афганистану: данные инсайдеров CBS News

Речь идет о значительно более жесткой линии США в отношении Пакистана и об усилении военной миссии в Афганистане, отмечают на телеканале

Модернизированная стратегия Белого дома по ситуации в Афганистане и Южной Азии предполагает увеличение американского военного контингента в этой стране на четыре тысячи солдат и "агрессивное усиление" давления на Пакистан. Об этом со ссылкой на анонимных чиновников из Вашингтона сообщает канал CBS News.

В сообщении говорится, что в завтрашнем выступлении американский лидер Дональд Трамп удовлетворит запросы военного командования в Афганистане, увеличив военное присутствие США в этой стране, и потребует от официального Исламабада "перестать предоставлять убежище террористам".

Как отметили на канале, начальник Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел на минувших выходных посетил Пакистан и Афганистан, чтобы "проработать детали на местах".

В качестве крайней меры влияния на Исламабад в Белом доме могут рассмотреть возможность внесения Пакистана в список стран - спонсоров терроризма, отметил анонимный источник. Более того, этот шаг сократит объемы помощи стране и исключит Пакистан из числа основных союзников США вне НАТО.

План по Афганистану и Пакистану "может быть изменен" за время, которое остается до заявления Трампа, уточнили чиновники.

Обращение Трампа к американцам состоится 22 августа около 04:00 по киевскому времени. Президент США прибудет ради выступления на военную базу Форт-Мойер возле Вашингтона.

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10 мая 2017 года в НАТО рассказали, что рассматривают запрос военного руководства блока об отправке еще 4000 солдат блока в Афганистан. Сейчас в Афганистане дислоцированы, по данным НАТО, около 8500 солдат США, четверть из которых являются спецназом для противостояния джихадистам. Всего в стране находятся около 13,5 тысяч военных НАТО. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции пришла небоевая операция Альянса "Решительная поддержка".

Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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