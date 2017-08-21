В Марселе авто врезалось в автобусные остановки: есть погибший

Полиция арестовала водителя в районе порта

Во французском Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки. Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По предварительной информации, один человек погиб, один получил травмы.

Водителя автомобиля задержали в районе порта. Полиции ничего неизвестно о его мотивах.

"В результате ДТП погибла 42-летняя женщина и еще один человек пострадал", - отмечает французское издание ACTU140.

Автобусные остановки, в которые врезалась машина, находились в разных районах города.

В ночь с 19 на 20 августа в городе Ассенуа в провинции Люксембург (Бельгия) автомобиль намеренно въехал в пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека и один из них в тяжелом состоянии.

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