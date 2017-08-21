Меркель о Шредере в Роснефти: Не считаю, что это в порядке вещей

Канцлер Германии прокомментировала выдвижение бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров Роснефти

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала выдвижение бывшего главы правительства ФРГ, известного тесными связями с РФ и дружбой с президентом государства-оккупанта Владимиром Путиным, Герхарда Шредера в совет директоров Роснефти. Об этом сообщает Bild.

"Не считаю, что то, что делает господин Шредер, - это в порядке вещей", - сказала Меркель.

Она напомнила, что российская нефтяная компания включена в санкционный список ЕС из-за оккупации Крыма.

Читайте также: Шредер о работе в Роснефти: Критику считаю несправедливой

По словам Меркель, она "не намерена занимать никаких должностей в бизнесе, после того как уйдет с поста канцлера".

4 августа сообщалось, что Шредер номинирован в совет директоров Роснефти, состав которого должны утвердить акционеры 29 сентября.

Читайте также: Немецкие политики о Шредере в Роснефти: Унизился до лакея Путина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.