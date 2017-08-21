Меркель о Шредере в Роснефти: Не считаю, что это в порядке вещей
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала выдвижение бывшего главы правительства ФРГ, известного тесными связями с РФ и дружбой с президентом государства-оккупанта Владимиром Путиным, Герхарда Шредера в совет директоров Роснефти. Об этом сообщает Bild.
"Не считаю, что то, что делает господин Шредер, - это в порядке вещей", - сказала Меркель.
Она напомнила, что российская нефтяная компания включена в санкционный список ЕС из-за оккупации Крыма.
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По словам Меркель, она "не намерена занимать никаких должностей в бизнесе, после того как уйдет с поста канцлера".
4 августа сообщалось, что Шредер номинирован в совет директоров Роснефти, состав которого должны утвердить акционеры 29 сентября.
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