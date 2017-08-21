Нападение на шествие украинцев в Перемышле: суд вынес приговор

Суд решил ограничить свободу 20 лицам, которые в прошлом году препятствовали украинскому религиозному шествию

Районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых, которые препятствовали увековечению украинских военных героев. Об этом сообщает Польское Радио.

Обвиняемым, которые работают, присудили наказание в виде взыскания 20% от их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи обиженным и постпенитенциарной помощи. Зато тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому общественно полезному труду.

Речь идет о 20 подсудимых, которых в июне прошлого года прокуратура Перемышля обвинила в препятствовании в проведении греко-католической и православной украинской процессии, участники которой после панихиды по украинским военными героями шли по улицам города на украинское военное кладбище.

По словам прокуратуры, обвиняемые нагло препятствовали действию, вульгарно оскорбляли участников торжественного шествия по поводу их национальности и силой останавливали участников шествия в начале процессии.

Кроме того, пять мужчин обвинили в том, что во время процессии они ударили одного из участников, препятствуя ему участвовать в процессии, а еще трех - за избиение другого мужчины из-за его украинской национальности.

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