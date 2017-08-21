Полиция застрелила главного подозреваемого в теракте в Барселоне

Полиция Каталонии подтвердила, что убит Юнес Абуякуб

Полиция в окрестностях Барселоны застрелила мужчину, на котором, по информации испанских СМИ, был пояс смертника. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что инцидент произошел по дороге в населенный пункт Субиратс в 25 километрах от Барселоны.

СМИ, ссылаясь на полицию, сообщили, что мужчина с поясом выкрикивал "Аллах Акбар".

Полиция не подтвердила, является ли ликвидированный человек Юнесом Абуяакубом, которого считают основным подозреваемым в наезде на людей в Барселоне.

Позже полиция Каталонии в Twitter подтвердила, что убит именно Абуякуб. "Мы подтверждаем, что убитый человек - это Юнес Абуяакуб, исполнитель террористической атаки в Барселоне", - сказано в сообщении.

Ранее каталонская полиция установила личность джихадиста, который был за рулем микроавтобуса, им оказался 22-летний уроженец Марокко Юнес Абуяакуб.

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