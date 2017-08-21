Полиция застрелила главного подозреваемого в теракте в Барселоне
Полиция в окрестностях Барселоны застрелила мужчину, на котором, по информации испанских СМИ, был пояс смертника. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что инцидент произошел по дороге в населенный пункт Субиратс в 25 километрах от Барселоны.
СМИ, ссылаясь на полицию, сообщили, что мужчина с поясом выкрикивал "Аллах Акбар".
Полиция не подтвердила, является ли ликвидированный человек Юнесом Абуяакубом, которого считают основным подозреваемым в наезде на людей в Барселоне.
Позже полиция Каталонии в Twitter подтвердила, что убит именно Абуякуб. "Мы подтверждаем, что убитый человек - это Юнес Абуяакуб, исполнитель террористической атаки в Барселоне", - сказано в сообщении.
Ранее каталонская полиция установила личность джихадиста, который был за рулем микроавтобуса, им оказался 22-летний уроженец Марокко Юнес Абуяакуб.
Читайте также: Лоукост-терроризм: история автотеррора в ЕС и как его избежать
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:12
-
19:08
-
17:06
-
18:42
-
18:14
Новости партнеров
- 23006
- 22928
- 14910
- 12808
- 12451