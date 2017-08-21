USD:  25.36  25.65   EUR:  29.60  30.19  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Полиция застрелила главного подозреваемого в теракте в Барселоне

21.08.2017 19:45
Полиция Каталонии подтвердила, что убит Юнес Абуякуб
Полиция застрелила главного подозреваемого в теракте в Барселоне
Юнес Абуякуб (фото - ЕРА)

Полиция в окрестностях Барселоны застрелила мужчину, на котором, по информации испанских СМИ, был пояс смертника. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что инцидент произошел по дороге в населенный пункт Субиратс в 25 километрах от Барселоны.

СМИ, ссылаясь на полицию, сообщили, что мужчина с поясом выкрикивал "Аллах Акбар".

Полиция не подтвердила, является ли ликвидированный человек Юнесом Абуяакубом, которого считают основным подозреваемым в наезде на людей в Барселоне.

Позже полиция Каталонии в Twitter подтвердила, что убит именно Абуякуб. "Мы подтверждаем, что убитый человек - это Юнес Абуяакуб, исполнитель террористической атаки в Барселоне", - сказано в сообщении. 

Ранее каталонская полиция установила личность джихадиста, который был за рулем микроавтобуса, им оказался 22-летний уроженец Марокко Юнес Абуяакуб. 

Читайте также: Лоукост-терроризм: история автотеррора в ЕС и как его избежать

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 