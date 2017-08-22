USD:  25.36  25.65   EUR:  29.60  30.19  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

По центру столицы Афганистана нанесен ракетный удар

22.08.2017 01:18
Ракета упала вблизи президентского дворца за несколько часов до предстоящего выступления президента США по стратегии урегулирования в Афганистане
По центру столицы Афганистана нанесен ракетный удар
Фото: EPA

По дипломатическому центру Кабула нанесен ракетный удар. Об этом сообщает Reuters.

Полиция заявила, что ракета упала недалеко от президентского дворца − в районе, где находятся афганские правительственные учреждения, посольства иностранных государств, а также штаб-квартира международной военной коалиции.

Взрыву предшествовали сигналы в громкоговоритель, часто используемые американским посольством, чтобы предупредить о надвигающейся ракетной атаке.

Атака наступила всего за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп должен выступить с речью по стратегии урегулирования в Афганистане и о будущем  будущее американского присутствия в Афганистане.

Отмечается, что сообщений о жертвах пока не поступало, однако боевики Талибана активизировали нападения на афганскую столицу, тем самым сделали город самым опасным для гражданских в стране за этот год. 

Читайте также: Что Трамп объявит по Афганистану: данные инсайдеров CBS News

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 