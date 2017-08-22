По центру столицы Афганистана нанесен ракетный удар
По дипломатическому центру Кабула нанесен ракетный удар. Об этом сообщает Reuters.
Полиция заявила, что ракета упала недалеко от президентского дворца − в районе, где находятся афганские правительственные учреждения, посольства иностранных государств, а также штаб-квартира международной военной коалиции.
Взрыву предшествовали сигналы в громкоговоритель, часто используемые американским посольством, чтобы предупредить о надвигающейся ракетной атаке.
Атака наступила всего за несколько часов до того, как президент США Дональд Трамп должен выступить с речью по стратегии урегулирования в Афганистане и о будущем будущее американского присутствия в Афганистане.
Отмечается, что сообщений о жертвах пока не поступало, однако боевики Талибана активизировали нападения на афганскую столицу, тем самым сделали город самым опасным для гражданских в стране за этот год.
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