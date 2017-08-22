В Японии затонул буксир: три человека пропали без вести

Вес затонувшего буксира составляет 98 тонн

У берегов Нагасаки (Япония, - ред.) недалеко от города Хирадо затонул буксир. Об этом сообщает NHK со ссылкой на береговую охрану.

Вес затонувшего буксира составляет 98 тонн.

Троих человек удалось спасти, еще трое считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Причины инцидента неизвестны.

"В момент аварии не было ни высоких волн, ни штормового предупреждения", - говорится в сообщении.

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