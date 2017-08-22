Сургут: ИГ опубликовало видео присяги подростка, ранившего людей

В результате нападения с ножом в России пострадали семь человек

Русскоязычный онлайн-ресурс террористической сети Исламское государство под названием Furat опубликовал видеозапись якобы присяги 19-летнего Артура Гаджиева, который 19 августа ранил ножом семь человек в Сургуте. Об этом сообщает российское издание Медуза.

На видео Гаджиев клянется в верности лидеру джихадистов Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что "рад стать моджахедом". В титрах Гаджиева называют Масудом Сургутским.

Рядом с ним, сидящим в маске, к стене прислонен топор, тут же висит флаг ИГ.

19 августа 2017 года Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на людей в российском городе Сургут, в результате которого восемь человек пострадали

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