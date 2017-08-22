На пути из КНДР в Сирию перехватили вероятно военные грузы - ООН
За последние шесть месяцев были перехвачены два груза из Северной Кореи, которые направлялись в Центр научных исследований и разработок Сирии (CERS). Такую информацию со ссылкой на секретный августовский доклад для Совбеза ООН о нарушении санкционного режима по КНДР сообщает Reuters.
Когда, где и что конкретно было перехвачено из передачи для CERS, агентство не уточняет.
"Эксперты (ООН, - ред.) расследуют сообщения о сотрудничестве между Сирией и КНДР в сфере запрещенной разработки химического оружия, баллистических ракет и конвенционального вооружения", - говорится в 37-страничном докладе.
Грузы были перехвачены двумя странами, входящими в ООН, еще одно государство-член организации сообщило экспертному комитету, что есть "обоснованные основания" полагать, что грузы - часть контракта между KOMID и Сирией.
KOMID - основная торговая корпорация КНДР по горнодобывающей промышленности, а также вооружениям, главный экспортер деталей и технологий, связанных с баллистическими ракетами и конвенциональным оружием.
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4 апреля 2017 года была совершена зариновая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Погибли, по последним данным, 89 человек, среди которых 33 детей и 18 женщин. Еще 557 человек пострадали. В качестве предупреждения властям Сирии и РФ в ночь на 7 апреля эсминцы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по базе сирийско-российских ВВС около Хомса.
29 июля Северная Корея заявила, что успешно запустила баллистическую ракету Hwasong-14. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.
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