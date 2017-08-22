В Испании судят четырех подозреваемых в теракте
Четверо представителей исламистской ячейки, которых подозревают в теракте в Барселоне 17 августа, предстали перед судом. Об этом сообщает агентство Reuters.
Четверо подозреваемых - единственные живые члены ячейки из 12 человек, которые подозреваются в подготовке терактов. Они были доставлены из Барселоны в Мадрид, где их отвезли в Высокий суд на заседание.
Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Ла-Рамбла людей. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.
Позже, в первые часы ночи 18 августа, в 130 км от Барселоны в городке Камбрильс еще один автомобиль протаранил пешеходов.
В результате двух терактов в Каталонии погибли 15 человек.
21 августа полиция в окрестностях Барселоны застрелила мужчину, на котором, по информации испанских СМИ, был пояс смертника. Позже полиция Каталонии заявила, что убитый человек - это Юнес Абуяакуб, исполнитель террористической атаки в Барселоне.
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