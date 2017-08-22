В Голландии строят крупнейшую в мире парковку для велосипедов

Парковка в Утрехте должна будет вмещать 12,5 тыс велосипедов

В голландском Утрехте продолжается строительство самой большой в мире парковки для велосипедов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что парковка будет вмещать 12,5 тыс велосипедов.

Огромное количество велосипедов в городе создает свои проблемы, особенно возле станций общественного транспорта, например, железнодорожного вокзала, где ограничено количество парковочных мест.

"Это побочный эффект успеха велосипедов в наших городах... Мы счастливы, что многие люди используют велосипеды, но это создает огромные проблемы для города, особенно вокруг станции", - заявил городской советник Лот Ван Хойдонк.

В Голландии местные жители часто сталкиваются с нехваткой места для парковки. Все большее количество велосипедов вынуждает муниципальные власти тратить миллионы евро на самые современные стоянки и велосипедные дорожки.

Парковка за 40 млн евро ($47 млн) в Утрехте будет предназначена для решения проблемы велосипедистов, оставляющих свои велосипеды в любом месте, предпочтительно, рядом со входом в станцию.

Трехэтажная парковка будет напрямую связана с улицей велосипедными дорожками и предлагает доступ к железнодорожным платформам через лифты и лестницы. Парковка будет бесплатной в течение первых 24 часов и 1,25 евро за каждый следующий день.

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