В Финляндии двое мужчин напали с ножом на мигранта-мусульманина
20 августа вечером в пригороде Хельсинки двое неизвестных напали на беженца-мусульманина с ножом. Об этом инциденте в городке Вантаа сообщает местная газета Helsingin Sanomat.
Правоохранители выяснили, что мигранта атаковали граждане Финляндии и Эстонии. По предварительным данным, мужчины остановили его на улице, поинтересовались его вероисповеданием, после чего один из них выхватил нож и ударил беженца.
В полиции заявили, что легкораненый мужчина смог убежать, позднее обратившись к медикам за помощью. Нападавшие скрылись.
Полиция расследует инцидент, как преступление на почве расизма.
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18 августа 2017 года в финском городе Турку 18-летний беженец из Марокко Абдеррахман Мешка ударил ножом несколько человек: двое погибли, шестеро ранены.
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил после теракта в Турку, что страну обязывают международные соглашения по мигрантам, и Хельсинки должен их соблюдать. "Страна не может закрыть двери, иначе она замкнется в себе", - заявил финский лидер.
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