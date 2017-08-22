Трамп об афганской стратегии: Враги не будут знать о наших планах

Войска США, которые задействованы в операциях в Афганистане, теперь действуют не по заранее намеченным графикам, а отталкиваясь от ситуация "в поле"

Военный контингент армии США в Афганистане получил разрешение от Вашингтона проводить антитеррористические операции в этой среднеазиатской стране, исходя из тех условий, которые есть в настоящий момент, а не жестко следуя расписанию действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Главной опорой нашей новой стратегии является уход от подхода, основанного на расписаниях, к тому, который позволяет действовать, отталкиваясь от текущих условий на местах", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что неоднократно критиковал как контрпродуктивную тактику действий США, когда Вашингтон заранее озвучивает даты начала или завершения военных операций.

"Мы не будем говорить о численности войск или о наших планах дальнейшей военной деятельности. Враги Америки не должны знать о наших планах или считать, что они могут нас просто "переждать". С этого момента условия на местах, а не произвольные расписания, будут определять нашу стратегию. Я не скажу, когда мы собираемся атаковать, но мы будем атаковать", - уточнил он.

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Трамп также заявил, что "после эффективного силового воздействия" возможна политическая договоренность, которая будет "включать элементы Талибана" во власти Афганистана. "Но никто не знает, если или когда такое случится", - добавил он.

Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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