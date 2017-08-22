Нападение в Финляндии: убийца отрицает террористический мотив
18-летний марокканец Абдеррахман Мешко признал, что это он напал с ножом на прохожих, убив двух человек и ранив еще восемь. Однако он отрицает террористический мотив преступления. Об этом сообщает Reuters.
"Мой клиент признает непреднамеренное убийство и нанесение ранений ... Но предоставленных до сих пор следователем доказательств может быть недостаточно, чтобы классифицировать это как террористическое преступление", - сказал адвокат обвиняемого Каарле Гуммерус.
Отмечается, что Мешко предстал перед судом по видеосвязи из больницы, где он находится на лечении после того, как был ранен правоохранителями в ногу.
Суд также приказал содержать мужчину под стражей до вынесения решения.
Ранее полиция квалифицировала нападение в Турку как теракт.
18 августа в финском городе Турку вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, два человека скончались, 10 получили ранения.
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