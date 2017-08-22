Столкновение эсминца США с танкером: нашли тела моряков

Пока точно не известно, тела скольких моряков были обнаружены водолазами

Дайверы нашли останки тел американских моряков с эсминца John S McCain. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Тела были обнаружены, когда водолазы осматривали повреждения корпуса корабля, который столкнулся с танкером у берегов Сингапура.

Количество найденных тел не уточняется.

21 августа 2017 года в военно-морском флоте США сообщалось, что американский военный эсминец John S McCain столкнулся с торговым судном к востоку от берегов Сингапура.

ВМС США начали расследование в связи со вторым за последние два месяца столкновением американского эсминца с гражданским судном. В частности, обещали провести масштабную проверку боевой готовности и производительности Седьмого тихоокеанского флота.

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