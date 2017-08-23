В Польше открыли уголовное дело против экс-президента

Бывшего польского президента Леха Валенсу подозревают в даче заведомо ложных показаний

Следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против бывшего президента Польши, лидера легендарного движения Солидарность Леха Валенсы по делу о дачи заведомо ложных показаний, сообщает Радио Польша.

Производство касается ложных показаний, представленных Валенсой в качестве доказательств по делу о персональной папке и папке тайного сотрудника Службы безопасности Польской народной республики Болека, которые были найдены в доме генерала Чеслава Кищака после его смерти.

Как уточняет СМИ, по некоторым данным, Валенса во времена ПНР сотрудничал со Службой безопасности. Полтора года назад были обнародованы тайные документы, которые касаются секретного сотрудника под псевдонимом Болек и были подписаны экс-президентом Польши. Валенса подлинность своей подписи отрицал.

В связи с этим прокуроры института провели экспертизу, подделывали ли сотрудники Службы безопасности документы из личного дела Валенсы и рабочей папки тайного сотрудника Болека. Согласно результатам экспертизы, более 50 документов в период с 1970 по 1976 года являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Валенсой.

Читайте также: Качиньский о Смоленской катастрофе: Мы приблизились к правде

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.