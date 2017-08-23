РФ угрожает США ответными мерами за введенные санкции

В МИД РФ заявили, что приступают к "проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер"

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на введенные Минфином США санкции против российских граждан и компании. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, Россия "приступает к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер".

Новые санкции МИД РФ называет продолжением заданного экс-президентом Бараком Обамой "тренда", который, согласно заявлению, лишь ухудшает двухсторонние отношения.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", - говорится в опубликованном сообщении.

22 августа Минфин США ввел санкции против 10 организаций и шести лиц, которые предположительно оказывали поддержку ракетной программе Пхеньяна. Среди них - четверо граждан РФ и одна российская компания.

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