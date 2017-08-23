США: Пакистан может потерять статус главного союзника вне НАТО
США предупредили Пакистан о том, что он может потерять статус главного союзника вне НАТО или получить другое наказание, если не будет активнее бороться с движением Талибан и другими экстремистами. Об этом сообщил государственный секретарь Рекс Тиллерсон, передает Радио Свобода.
По словам Тиллерсона, в отношениях двух стран возник кризис доверия и "террористические организации получают безопасные убежища в Пакистане, чтобы планировать и осуществлять нападения на американских военных, американских чиновников, срывать мирные усилия в Афганистане".
Госсекретарь заявил, что из-за этого США могут рассмотреть разные способы влияния на Пакистан - от сокращения помощи до лишения статуса главного союзника вне НАТО.
22 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США резко изменят свою стратегию по урегулированию военного конфликта в Афганистане.
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